Газета «Коммерсантъ» 19.02.2026, 08:30 Топ-10 производителей алкогольных коктейлей в 2025 году Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Stellar Group Steersman, Monte Choko, Castro 1317,4 12,8 «Тульский винокуренный завод 1911» Raffine, Le Chocolat, Grand Choko 735,5 -0,7 Ladoga «Шоколатье», Choco & Latto 111,4 в 307 раз «Омсквинпром» (АСГ) Le Chocolat 73 35,2 ГК «Ариант» Alta Costa, Santiamo 60 6 Рузский купажный завод (АСГ) Le Chocolat 59 34,8 «Эльбрус спиритс» «Финский лед» 44,8 -25,4 Московская алкогольная компания «Десерт Шармэль» 36,3 192,6 Ярославский ликеро-водочный завод Chocolatier 28,7 -45,4 «Татспиртпром» «Мастер погреба» 13,4 273,2 Все производители 2568,7 11,5 Источник: данные участников рынка.