Топ-10 производителей алкогольных коктейлей в 2025 году

Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Stellar Group Steersman, Monte Choko, Castro 1317,4 12,8
«Тульский винокуренный завод 1911» Raffine, Le Chocolat, Grand Choko 735,5 -0,7
Ladoga «Шоколатье», Choco & Latto 111,4 в 307 раз
«Омсквинпром» (АСГ) Le Chocolat 73 35,2
ГК «Ариант» Alta Costa, Santiamo 60 6
Рузский купажный завод (АСГ) Le Chocolat 59 34,8
«Эльбрус спиритс» «Финский лед» 44,8 -25,4
Московская алкогольная компания «Десерт Шармэль» 36,3 192,6
Ярославский ликеро-водочный завод Chocolatier 28,7 -45,4
«Татспиртпром» «Мастер погреба» 13,4 273,2
Все производители 2568,7 11,5

Источник: данные участников рынка.



