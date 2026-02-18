Главные новости за 18 февраля. Кавказ

Московский городской суд оставил без изменения решение Гагаринского районного суда столицы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнерам по бизнесу — Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и Андрею Жаркову.

По итогам 2025 года жителям Дагестана вернули 19,5 млн руб. после перерасчетов начислений за ЖКУ.

Дума Ставропольского края ускорит рассмотрение законопроекта об индивидуальных средствах передвижения, таких как электросамокаты. Председатель регионального парламента Николай Великдань заявил, что власти не планируют закрывать самокаты, но намерены срочно упорядочить их использование.

Пенсионерка из Предгорного округа перевела мошенникам 968 тыс. руб., поверив обещаниям о заработке на криптобирже. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Президентским указом №66 от 11 февраля 2026 года генерал-майор юстиции Александр Перепелицын назначил руководителем следственного управления СКР по Ставропольскому краю.