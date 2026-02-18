Директора турфирмы в КБР подозревают в легализации 16,5 млн рублей

Директор туристической фирмы в Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2023 году 53-летний предприниматель направил в компетентный орган бизнес-план по созданию экопарка и заявление о предоставлении субсидий. На банковские счета подконтрольных фигуранту фирм перечислили 78 млн руб. Деньги предназначались для возмещения части затрат на приобретение и монтаж модульных гостиниц. Фигурант никаких обязательств не выполнил. Вместо этого потратил 16,5 млн руб. на личные нужды.

В настоящее время предпринимателя заключили под стражу. Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская