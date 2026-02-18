Главные новости за 18 февраля. Новороссийск

Ночью над Черным морем сбили беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны России.

Из Геленджика в Новосибирск запустят прямые авиарейсы с июня 2026 года, они будут осуществляться до сентября.

Стоимость чистых активов АО «Аэропорт Анапа» за год снизилась на 6,7% и составила 2,56 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал МУП «Водоканал» Новороссийска в пересмотре норматива потерь воды. Предприятие настаивало на том, что утвержденный департаментом в октябре 2023 года показатель (39,56%) занижен, и требовало включить в расчет скрытые утечки и потери по невыясненным причинам, что увеличило бы норматив до 68,85%.

На канализование улиц Раевского, Планеристов и Фабричная из муниципального бюджета Новороссийска выделили 89 млн руб. Работы планируется завершить в середине апреля 2027 года.

В результате ДТП с маршруткой в Новороссийске три человека обратились в медицинские учреждения, среди пострадавших оказалась несовершеннолетняя девушка.

На осуществление морских перевозок между Новороссийском, Геленджиком и Сочи выделили субсидию в размере 135,9 млн руб., об этом сообщили в Минтрансе России.

«Росатом» начал процедуру расторжения партнерства с Сергеем Шишкаревым в ГК «Дело», пишет РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.