Экс-депутат думы Тюмени возглавил детский центр «В доме Буркова»

Бывший депутат думы Тюмени от «Единой России» Дмитрий Бородин получил должность директора центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова», сообщили «Ъ-Урал» в мэрии Тюмени. После сложения мандата в декабре 2024 года господин Бородин возглавлял департамент образования в мэрии Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра), однако руководил им чуть больше года.

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Дмитрий Бородин

Здание учреждения было построено в конце XIX века для тюменской мещанки Елизаветы Поспеловой, в 1899 году она продала его купцу первой гильдии Василию Буркову. В 1905 году господин Бурков предоставил цокольный этаж для собраний Клуба союза рабочих Тюмени, который проводил благотворительные спектакли и литературные чтения. В годы Великой Отечественной войны в особняке проживал первый секретарь обкома партии Кузьма Кошелев со своей семьей. С 1993 года в здании расположен центр эстетического воспитания детей, в котором проводят музейные уроки, занятия по созданию иллюстраций, актерскому мастерству, обучению игре на гитаре и укулеле, декоративно-прикладному творчеству и другим направлениям.

Дмитрий Бородин в 2011 году устроился в Казанскую среднюю общеобразовательную школу учителем истории и обществознание, с 2012 года проходил военную службу по контракту во внутренних войсках МВД РФ. В 2015 году работал учителем истории в школе № 46 Тюмени, с 2017 года — заместителем директора образовательной организации. В 2019 году возглавил школу №43 в Тюмени, в 2023 году был избран депутатом гордумы по одномандатному избирательному округу №10. По данным избиркома, господин Бородин получил 5,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидатов от ЛДПР Сергея Степанова (1,7 тыс.) и от КПРФ Павла Семенова (1,1 тыс.).

Василий Алексеев