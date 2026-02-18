Жителям Дагестана вернули 19,5 млн рублей по итогам перерасчетов за ЖКУ

По итогам 2025 года жителям Дагестана вернули 19,5 млн руб. после перерасчетов начислений за ЖКУ. Об этом сообщил врио руководителя Государственной жилищной инспекции региона Арсен Гаджиев.

Кроме того, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые допустили нарушения, выплатят административные штрафы на сумму 8,1 млн руб.

Арсен Гаджиев подчеркнул, что обращения о некорректных начислений за ЖКУ составляют значительную долю от общего числа жалоб граждан.

Мария Хоперская