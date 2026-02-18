Суд подтвердил конфискацию компании у сына главы Арбитражного суда Ставрополья

Московский городской суд оставил без изменения решение Гагаринского районного суда столицы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнерам по бизнесу — Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и Андрею Жаркову. Об этом пишет «Ъ».

У ответчиков в доход государства было взыскано ООО «Русмаркет». Кроме того, им предстоит выплатить 337 млн руб. Прокуратура полагает, что через организацию, оформленную на Даниила Лысенко и Андрея Жаркова, обналичивалась прибыль холдинга Магомеда Каитова, состоявшего из энергетических компаний Ставропольского края. Их ежегодная выручка достигает 35 млрд руб., а валовая прибыль — 20 млрд руб.

Черемушкинский суд Москвы 28 июля обратил акции компаний холдинга в доход государства как коррупционно нажитое имущество. Позже было установлено, что в состав холдинга Магомеда Каитова, фактически монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края, входило московское ООО «Русмаркет».

По версии следствия, организация использовалась Магомедом Каитовым для приумножения коррупционного имущества путем захвата земельных участков и установки на них вышек связи для последующей сдачи в аренду операторам мобильной связи. Прибыль от организации Магомед Каитов выводил в теневой оборот, в том числе с помощью Даниила Лысенко.

