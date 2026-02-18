В Пензе начальник склада получил условный срок за кражу 60 тысяч крышек для банок

Суд в Пензе приговорил 46-летнего местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно за кражу 60 тыс. металлических крышек для закатывания банок. Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража со взломом). Ущерб в 290 тыс. руб. пензенец возместил полностью, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ

Подсудимый работал начальником склада у бизнесмена, который продавал бытовые товары. Фигурант заранее сделал дубликат ключа и в ночь с 13 на 14 ноября 2025 года проник на склад, закрыв лицо картоном. При этом злоумышленник отключил электричество, чтобы камеры видеонаблюдения не зафиксировали кражу.

По данным суда, пензенец вывез 60 тыс. крышек на KIA RIO своей супруги в гараж на территории Октябрьского района. Вину подсудимый признал и раскаялся. Приговор в законную силу пока не вступил.

Марина Окорокова