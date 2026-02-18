В Томске и Барнауле перенесли концерты рэпера Ганвеста

Концерты рэп-исполнителя Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) перенесли в Томске и Барнауле. Выступления должны были состояться 22 и 21 февраля соответственно. Решение было принято по инициативе организаторов, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На странице концерта в VK была размещена информация о том, что мероприятие переносится «на неопределенную дату». Решение принято «по независящим от клуба причинам». Изначально ценз выступления был 14+, однако позже его изменили до 18+. Также был перенесен назначенный на 10 апреля концерт рэпера в Архангельске.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении Ганвеста МВД завело дело об административном правонарушении в связи с пропагандой наркотиков в композициях исполнителя. «Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу», — написала 17 февраля госпожа Мизулина в своем Telegram-канале.

Александра Стрелкова