Проезд по улице Портовой ограничат в Новороссийске 22 февраля

В воскресенье, 22 февраля, в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта на улице Портовой в районе пристани №3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участок дороги перекроют в период с 07:00 до 11:00 в связи со строительством нового надземного путепровода конвейерной линии.

Мэрия Новороссийска утвердила схему объезда для легкового транспорта и автобусов. Альтернативный маршрут будет осуществляться по улице Магистральная, для грузового транспорта общей массой более 3,5 т движение организуют по улицам Мира и Судостальская.

София Моисеенко