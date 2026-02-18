Глава Удмуртии опустился на 7 позиций в медиарейтинге губернаторов РФ в январе

Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился с 68-го на 75-е место в медиарейтинге губернаторов субъектов РФ по итогам января. Его медиаиндекс — число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — составил 6,9 тыс. очков, а число упоминаний в СМИ приблизилось к 3 тыс. Такие итоги приводит «Медиалогия».

Среди глав субъектов ПФО господин Бречалов вновь оказался на последнем 14 месте. До этого с последнего места до 11-го он поднимался по итогам ноября и оставался на нем до конца года. Первую строчку январского рейтинга занял раис Татарстана Рустам Минниханов с медиаиндексом в 50,5 тыс. очков.

Напомним, по итогам 2025 года от «Медиалогии» Александр Бречалов занял 62-ю строчку рейтинга губернаторов. Прирост год к году составил шесть позиций (медиаиндекс — 229,3 тыс. очков).