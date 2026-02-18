Из-за утечки 3,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды

В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение водоснабжения. В МУП «Водоканал» сообщили, что приостановка подачи связана с обнаружением утечки на Мысхакском шоссе.

В связи с порывом на сетях без воды с 16:00 находятся жители следующих домов:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

На месте утечки проводятся восстановительные работы. Ремонтные мероприятия будут продолжаться ориентировочно до 19:00.

«Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам на период отключения. Чрезвычайная ситуация, по данным ресурсоснабжающей организации, не прогнозируется.

Согласно сведениям пресс-службы «Водоканала», это третье отключение за день 18 февраля. Утром водоснабжение ограничили у 515 потребителей из-за порыва на улице Малоземельская, примерно в 9:30 воду отключили в домах на улицах Глухова, Карамзина, Дзержинского и Алексеева из-за утечки на трубе по улице Глухова, 6.

София Моисеенко