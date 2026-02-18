В Дагестане соучастника убийства двух человек приговорили к 15 годам колонии

Верховный Суд Республики Дагестан вынес приговор соучастнику убийства двух человек. Преступление было совершено по найму, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление совершено в 2011 году в Махачкале. Установлено, что осужденный вместе с соучастником выстрелил из огнестрельного оружия и убил ректора учебного заведения, а также другого лица.

Уголовное дело в отношении организатора преступления выделили в отдельное производство. Суд приговорил фигуранта к 15 годам в колонии строгого режима.

Мария Хоперская