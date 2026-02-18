Власти Ставрополья намерены упорядочить движение самокатов без запретов

Дума Ставропольского края ускорит рассмотрение законопроекта об индивидуальных средствах передвижения, таких как электросамокаты. Председатель регионального парламента Николай Великдань заявил об этом 18 февраля 2026 года на пресс-конференции в Региональном информационном центре ТАСС Кавказ в Пятигорске. Спикер подчеркнул, что власти не планируют закрывать самокаты, но намерены срочно упорядочить их использование.

При губернаторе Владимире Владимирове работает специальная группа, которую возглавляет первый заместитель главы края. В нее входят министерство транспорта и дорожного хозяйства, депутаты и представители муниципалитетов. Группа прорабатывает соглашения с арендаторами самокатов — Whoosh, Юрент и другими. Компании обяжут указать контакты для жалоб на нарушения, создать зоны парковки и ограничить скорость в городах.

Инициатива возникла после череды инцидентов. Летом 2025 года в Ставрополе самокатчик сбил пенсионера, тот скончался в больнице. Губернатор Владимиров провел опрос в Telegram: 60% из 6 тыс. проголосовавших (более 36 тыс. участников) поддержали ограничения или запрет. Третья часть комментариев (28%) требовала полного запрета, 10% предлагали снизить скорость до 20 км/ч. Большинство выбрало компромисс — сохранить самокаты, но с правилами.

В 2025 году зафиксировали свыше 150 ДТП с самокатами в крае, 12 со смертельным исходом. В Ставрополе жалобы касались хаотичной парковки — самокаты блокировали тротуары и остановки. Еще в декабре 2024 года ввели штрафы до 3 тыс. руб. за стихийную стоянку. Весной 2025-го предлагали «медленные зоны» в исторических центрах и запрет на центральных улицах Пятигорска и Кисловодска.

Законопроект учтет опыт Москвы и Подмосковья, где с 2023 года ограничили скорость до 25 км/ч, ввели геозоны и идентификацию пользователей. На Ставрополье муниципалитеты получат право устанавливать местные «красные зоны» — пешеходные улицы, парки. Соглашения с операторами подпишут до конца февраля, а Дума включит проект в повестку мартовской сессии.

Станислав Маслаков