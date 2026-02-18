Бюджет Самарской области исполнен с дефицитом в 46,88 млрд рублей

Региональный бюджет Самарской области по итогам 2025 года исполнен с дефицитом в 46,88 млрд руб. Объем доходов достиг 296,36 млрд руб., при этом расходы достигли 343,24 млрд руб. данные опубликовал региональный минфин.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министр РФ Антон Силуанов в ноябре 2025 года назвал бюджет Самарской области «финансово устойчивым».

Осенью прошлого года депутаты Самарской губернской думы большинством голосов приняли в первом чтении проект закона о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В 2026 году доходы предусмотрены в объеме 296 млрд руб., расходы — 326,2 млрд руб., дефицит бюджета составит 30,1 млрд руб. В 2027 году, согласно прогнозу, доходы областного бюджета составят 307 млрд руб., расходы — 318, 8 млрд руб., дефицит — 11,2 млрд руб. При формировании законопроекта учитывался консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона.

Евгений Чернов