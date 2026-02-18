В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму в 1 млн рублей
В Цунтинском районе Дагестана задержали подозреваемую в мошенничестве в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, фигурантка оформляла фиктивные договоры купли-продажи на жителей (налогоплательщиков) в количестве не менее 12 человек. Далее им незаконно начислили налоговые вычеты на сумму, которая превысила 1 млн руб.
В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.