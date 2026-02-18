В Сызрани ищут водителя, сбившего несовершеннолетнего

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по розыску водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 17 февраля 2026 года в 10:45 (MSK+1) неустановленный водитель двигался за рулем легкового автомобиля в Сызрани по ул. Центральный спуск, со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Гая. Возле дома на ул. Гая, 37 он наехал на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть. В этот же день 14-летний пешеход обратился в медучреждение за помощью.

В полиции просят очевидцев произошедшего сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское».

Руфия Кутляева