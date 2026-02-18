Utair увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Уфу до девяти в неделю

Авиакомпания Utair с 25 февраля увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Уфу до девяти в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В понедельник и среду будет осуществляться по два рейса в день. В остальные дни недели — по одному. Продолжительность перелета составляет 1 час 30 минут.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Уральские авиалинии» с 19 марта впервые запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Доху (Катар).

Полина Бабинцева