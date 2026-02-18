Развязку оставили городу

Компания «Южуралмост» проиграла в апелляционном суде спор о взыскании почти 182 млн руб. с администрации Челябинска. Также истцу отказано в истребовании из незаконного владения ответчика конструктивных элементов транспортной развязки на улице Братьев Кашириных. По мнению истца, ответчик не оплатил часть работ при строительстве объекта по контракту 2017 года, расторгнутому в 2019-м по соглашению сторон. Суды пришли к выводу, что истец не доказал факт выполнения спорных работ, а также право собственности на части путепровода.



Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным отказ взыскать 181,8 млн руб. с администрации Челябинска в пользу АО «Южуралмост». Также дорожной компании отказано в изъятии у ответчика конструкций транспортной развязки в центре города. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 декабря 2025 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба АО „Южуралмост“ — без удовлетворения»,— говорится в резолютивной части постановления суда.

Предметом спора является муниципальный контракт на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети, заключенный в 2017 году между подрядчиком и управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска (с июня 2020 года — комитет дорожного хозяйства). Цена договора — 606,6 млн руб. Контракт состоял из двух частей: почти 332 млн руб. направили на четыре участка дорог в разных районах города, 275 млн руб. — на строительство одного из этапов транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда. В конце января 2019 года контракт расторгли по соглашению сторон. По факту выполненных работ «Южуралмост» получил 540,8 млн руб.

В январе 2022 года подрядчик направил в арбитражный суд региона два иска к администрации Челябинска с требованиями взыскать 181,8 млн руб. и вернуть «возведенные строения». Заявления объединили в одно дело.

Истец утверждал, что ответчик не оплатил часть выполненных работ по транспортной развязке на Братьев Кашириных, что подтверждается актами сдачи-приемки и справками, тем не менее не подписанными ответчиком. По оценке «Южуралмоста», фактическая стоимость выполненного объема строительства на объекте составила 456,8 млн руб.

Подрядчик просил суд истребовать из незаконного владения ответчика конструктивные элементы пролетных строений, подпорной стенки и промежуточных опор построенной транспортной развязки. В перечне предъявленного к изъятию имущества: балки пролетов, водоотводные лотки и трубки, стальные перила, деформационный шов Маурер, блоки ограждения и фундаментов, стойки и другие элементы путепровода.

Ответчик исковые требования не признал, задолженность отрицал. Администрацию Челябинска поддерживали третьи лица, в том числе прокуратура Челябинской области и АО «Уралмостострой», которое тоже занималось строительством развязки на Братьев Кашириных.

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная экспертиза. В результате эксперты не установили фактического выполнения работ, предъявленных подрядчиком в спорных актах. Также эти работы не предусматривались проектной документацией контракта и не были согласованы с заказчиком.

Кроме того, арбитражный суд региона решил, что администрация Челябинска является ненадлежащим ответчиком, поскольку заказчиком по спорному контракту являлся комитет дорожного хозяйства.

«При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции приходит к выводу о недоказанности подрядчиком факта выполнения заявленных дополнительных работ, факта надлежащего согласования их с заказчиком, а также предъявления исковых требований к надлежащему ответчику, в связи с чем исковые требования на сумму 181,8 млн руб. удовлетворению не подлежат»,— говорится в решении суда первой инстанции.

Также суд решил, что «Южуралмост» не доказал свое право собственности на имущество, которое требовал изъять у администрации. Одним из оснований для отказа стал факт, что истребуемые конструктивные элементы являются частью сложной вещи — транспортной развязки, функционирование которой без этого имущества невозможно.

АО «Южуралмост» было зарегистрировано в 2001 году в Магнитогорске. В 2015–2018 годах компания являлась крупнейшим дорожным подрядчиком в Челябинской области, выигрывая большинство контрактов на ремонт и строительство магистралей. В 2019 году ФАС России признала компанию участником двух сговоров с действующим на тот момент губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта. В результате антиконкурентных соглашений «Южуралмост» стал победителем десятка дорожных контрактов на общую сумму около 2,4 млрд руб. ФАС оштрафовала подрядчика на 484 млн руб.

В мае 2023 года суд признал компанию банкротом по заявлению ООО «Урал-сервис-групп», которое УФНС по Челябинской области считает аффилированным с должником. Долг «Южуралмоста» составлял 560 млн руб., из них более 450 млн руб. — неуплаченный штраф ФАС России за участие в дорожном сговоре. В мае 2025 года бывший акционер организации Геннадий Вильшенко погасил требования кредиторов, из-за чего суд дело о банкротстве прекратил.

Два бывших директора АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов с февраля 2025 года находятся в следственном изоляторе по уголовному делу о растрате бюджетных средств при заключении дорожных госконтрактов (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего в этом деле 14 фигурантов, в том числе два бывших министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик.

Юлия Гарипова