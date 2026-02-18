Вице-премьера Удмуртии Наталью Тойкину избрали главой Общества русской культуры

Зампредседателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина возглавила Общество русской культуры региона. На этой должности она сменила Виталия Тюльпина. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции по итогам работы организации за период 2023-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Наталья Тойкина, vk

«Наше Общество русской культуры ставит перед собой две ключевые задачи. Первая — это, безусловно, сохранение традиционной русской культуры <...> Это и народные промыслы, и музыка, и литература, и обычаи, и многое другое, что составляет основу нашей идентичности. Вторая, не менее важная задача — это объединение всех народов, проживающих в Удмуртии. Мы стремимся к укреплению национальной идентичности и гордости за нашу общую страну, к сохранению языков и культур всех народов, населяющих нашу республику»,— отметила госпожа Тойкина во время вступительной речи. Также она подчеркнула важность сохранения исторической памяти как «фундамента для будущего».

Помимо избрания нового главы, на конференции рассказали обо всех важных достижениях организации за отчетный период. Так, за годы деятельности Общества создали 35 отделений и 63 центра русской культуры, а его участниками стали около 15 тыс. человек. Организация работает совместно с миннацполитики и организует культурные фестивали (например, Масленицу) и различные акции гуманитарной помощи.

Владислав Галичанин