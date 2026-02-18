Доходы бюджета Дагестана выросли в 2025 году до 90 млрд рублей

Консолидированный республиканский бюджет Дагестана получил более 90 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов в 2025 году. Прирост составил свыше 36%, плановые задания исполнены на 115%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Это, несомненно, рост. В то же время анализ показывает, что потенциал роста за счет борьбы с теневой экономикой все еще есть. Наша задача — усилить работу в этом направлении», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании Комиссии по увеличению доходной части бюджета республики.

Уточняется, что доход за счет налога на добычу полезных ископаемых вырос в три раза и составил 168,5 млн руб. — на 118 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года. Поступления от патентной системы налогообложения достигли 95,8 млн руб., план исполнен на 149%. Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан принес 657 млн руб. при исполнении плана на 178%.

Местные бюджеты исполнили назначения на 109%. Налоговые и неналоговые поступления составили 24,2 млрд руб. и увеличились почти на 30% в сравнении с предыдущим периодом. Несмотря на то, что практически все муниципальные образования в полном объеме выполнили плановые задания по доходам, шесть из них не справились с поставленной задачей. По словам господина Меликова, в большинстве случаев это связано с нарушениями в оформлении земельных отношений, низкой финансовой дисциплиной, безответственным выполнением условий заключаемых контрактов и ошибками в документообороте.

Константин Соловьев