В Кургане вновь ищут подрядчика для ремонта очистных сооружений за 10 млрд рублей

Управление капитального строительства Курганской области объявило повторный аукцион на реконструкцию очистных сооружений канализации в столице региона. Начальная стоимость контракта не изменилась и составила более 10 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, цех очистных сооружений находится по улице Омская в Кургане на участке площадью свыше 777 тыс. кв. м. Промышленная площадка принадлежит АО «Курганводоканал».

Потенциальному подрядчику необходимо отремонтировать приемные камеры, здания решеток, обработки песка, отстойники, пункты контроля, насосную станцию. Кроме того, необходимо построить котельную, контрольно-пропускной пункт, установку газоочистки, ограждения, комплексную трансформаторную подстанцию. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2029 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 марта. Подрядчика определят 10 марта.

Это уже второй аукцион на реконструкцию. Первые торги прошли в феврале. Заявку на участие подал лишь один подрядчик, но она не соответствовала требования.

Ольга Воробьева