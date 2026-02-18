В Самаре наледь упала с крыши дома на мужчину, возбуждено дело

Наледь со снегом рухнула с крыши многоквартирного дома на мужчину в Самаре. Происшествие случилось в понедельник, 16 февраля. По этому факту начата проверка, сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел у дома на улице Стара-Загора в Кировском районе города. Пострадавший сообщил в соцмедиа о своей госпитализации: у него диагностировали черепно-мозговую травму: сотрясение мозга с кровоизлиянием.

Контрольный орган выясняет, соблюдались ли ответственными службами требования закона в сфере ЖКХ. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Георгий Портнов