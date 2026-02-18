Больше всего на удаленке в Челябинской области в 2025 году зарабатывали логисты

В 2025 году в Челябинской области логисты при удаленной работе могли зарабатывать в среднем 122,9 тыс. руб., что на 32% больше уровня 2024-го. Это самое высокое зарплатное предложение среди вакансий региона с возможностью трудиться из дома, сообщает «Авито Работа».

На втором месте по величине жалованья находится специальность инженера. Здесь профессионалы могли получать 86,5 тыс. руб. (+31% к 2024 году). Замыкают тройку лидеров вакансии для менеджеров по продажам. Их зарплатные предложения выросли на 11% до 61,6 тыс. руб.

Виталина Ярховска