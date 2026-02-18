Взлетную полосу в аэропорту Кургана отремонтируют за 1,7 млрд рублей

Администрация гражданских аэропортов заключила контракт на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома в Кургане. Губернатор Вадим Шумкова в своем telegram-канале сообщил, что стоимость работ составит порядка 1,7 млрд руб.

«Коллеги информируют, что благодаря поддержке правительства РФ заключен контракт на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Кургана. Подрядчик достаточно серьезный»,— рассказал Вадим Шумков.

Согласно данным сайта госзакупок, начальная стоимость контракта на реконструкцию взлетно-посадочной полосы составляла 1,5 млрд руб. В аукционе приняли участие два подрядчика, наименование победителя не раскрывается. Заказчиком работ является Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов.

По данным проектной документации, подрядчику необходимо заменить асфальтовое покрытие, оборудовать системы светосигнального оборудования и боковые посадочные огни, установить аэродромные знаки. Срок выполнения работ — около двух лет с момента подписания контракта.

В 2023 году был завершен ремонт курганского аэропорта. Работы продлились около трех лет, а их стоимость составила более 100 млн руб.

Ольга Воробьева