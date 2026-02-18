Новороссийца осудят за два украденных велосипеда

В Новороссийске местный житель предстанет перед судом за кражу велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

55-летний мужчина украл чужие велосипеды, оставленные на подземной парковке. По данным полиции, сначала горожанин угнал один велосипед, убедившись в отсутствии людей на паркинге, а затем осуществил еще одну кражу. Второй эпизод оказался сложнее, так как средство передвижения было пристегнуто противоугонным тросом. Новороссиец поднял сиденье велосипеда, вывез его с территории парковки и уехал домой.

Общая сумма ущерба с двух украденных велосипедов составила 35 тыс. руб. Житель города продал чужое имущество и потратил деньги на собственные нужды. Один велосипед удалось изъять и вернуть законному владельцу.

В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко