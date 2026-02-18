Два магнитогорских предприятия обязали установить системы контроля выбросов

Магнитогорская природоохранная прокуратура внесла представление двум предприятиям о необходимости оборудовать источники выбросов загрязняющих веществ системами контроля. Организации должны были выполнить эти мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку ведомство провело по итогам 2025 года. ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» и муниципальному предприятию «Трест „Теплофикация“» нужно было по условиям проекта установить системы автоматического контроля на стационарных источниках выбросов до конца прошлого года. Но выяснилось, что организации этого не сделали. Прокуратура внесла руководителям представления об устранении нарушений закона. Устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.

Виталина Ярховска