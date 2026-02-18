Жителя Елховского района приговорили к пяти годам лишения свободы за ранение приятеля

Кошкинский районный суд приговорил 33-летнего подсудимого к пяти годам колонии строгого режима за ножевое ранение своего приятеля, сообщили в прокуратуре региона.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в ноябре 2024 года мужчина распивал алкоголь в компании своего знакомого. В процессе застолья между приятелями возник конфликт, в ходе конфликта подсудимый схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту один удар в область живота»,— говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовалось по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Виновный уже был судим за убийство знакомой женщины.