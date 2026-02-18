Филиал Самарского речного порта оштрафовали за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда оштрафовала Сызранский речной порт (филиал АО «Самарский речной порт») за нарушение законодательства об охране труда. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

«Установлено, что на предприятии работники, трудившиеся в условиях вредных и опасных производственных факторов более 5 лет, не проходили медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии»,— говорится в сообщении.

Сызранский транспортный прокурор внес представление генеральному директору Самарского речного порта, после чего предприятие заключило договоры на прохождение медицинских осмотров.

По инициативе транспортной прокуратуры компания привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра) с назначением штрафа в размере 55 тыс. руб.

Сабрина Самедова