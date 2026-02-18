Ставропольский губернатор дал несколько поручений по ремонту дорог в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел прямую линию в социальных сетях и выдал ряд поручений по ремонту муниципальных дорог. Жители края обратились с жалобами на три ключевых участка: грунтовую дорогу между селами Крымгиреевским и Круглоским, разрушенный асфальт на улице Пушкина в Михайловске и дефекты на улице Гоголя в Минеральных Водах, где проживают несколько ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров поручил министерству дорожного хозяйства рассчитать полную стоимость обустройства асфальтового покрытия на трассе Крымгиреевское—Круглоское, включая все этапы — от проектирования до укладки и ввода в эксплуатацию, — а также определить точные сроки включения этого объекта в план работ 2026 года.

Также губернатор поручил главе Шпаковского муниципального округа Игорю Серому срочно подготовить детальные предложения по ремонту улицы Пушкина в Михайловске. Одновременно он вызвал на связь главу Минераловодского муниципального округа Максима Гаранжу: тот доложил о полной готовности проектно-сметной документации на улицу Гоголя. Владимир Владимиров поручил министру дорожного хозяйства Евгению Штепе взять этот объект под личный контроль, оказать всю необходимую помощь и обеспечить его внесение в планы ремонта муниципальных дорог текущего года, чтобы работы стартовали без задержек.

Краевой дорожный фонд специально увеличили на 2 млрд руб. — эти деньги предназначены исключительно для ремонта муниципальных трасс, и 16 февраля 2026 года их уже распределили по всем округам. Губернатор настоял: в первую очередь обновят наиболее аварийные участки, где состояние покрытия мешает подвозу товаров, а ямы угрожают безопасности. Он поручил муниципалитетам без промедления заключить контракты на работы до конца марта, чтобы сразу с потеплением запустить кампанию — от фрезеровки старого покрытия до укладки двухслойного асфальта с армированием.

Министерство дорожного хозяйства обеспечит строгий контроль за выполнением: еженедельные отчеты, проверки качества и корректировку графиков при необходимости. Владимир Владимиров отметил, что одномоментно все не отремонтировать, но планомерно решат проблему, задействовав все программы и ресурсы, включая технику и подрядчиков с опытом реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Станислав Маслаков