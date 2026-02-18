«Россети Тюмень» вывели из тени 98,1 тыс. самовольных подвесов ВОЛС в Тюменской области

В течение 2025 года «Россети Тюмень» заключили с операторами связи восемь договоров возмездного оказания услуг и 40 дополнительных соглашений для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области. Это позволило увеличить объем легализованной инфраструктуры связи в регионе на 40 %. Общее количество выведенных из тени самовольных подвесов ВОЛС составило 98,1 тысячи.



В серой зоне по-прежнему остаются 19,7 тысячи элементов телеком-инфраструктуры, которые значительно затрудняют ремонтные и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП. Значительную долю в объеме самовольно размещенной инфраструктуры связи – 72 %, или более 14 тысяч подвесов ВОЛС, – занимает локальный провайдер 23НЭТ, предоставляющий услуги в восьми муниципальных округах.

Самоуправство провайдеров – существенный фактор риска для штатного функционирования электросетевого комплекса, поскольку неучтенная нагрузка может оказаться критической. Кроме угрозы для надежного электроснабжения жителей безответственность отдельных операторов связи также создает риски для собственных абонентов, которые могут остаться без доступа к сети Интернет в случае принудительного демонтажа незаконной инфраструктуры.

«Россети Тюмень» как системообразующая энергокомпания регулярно напоминает о возможности сотрудничества с операторами связи и трагических последствиях, к которым нередко приводят несогласованные и противозаконные работы на ЛЭП: повреждения энергооборудования, электротравмы или угроза для жизни самих нарушителей. Обратиться за разъяснениями по вопросу размещения ВОЛС на энергообъектах можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.

АО «Россети Тюмень»