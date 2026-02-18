Новочеркасск на время может остаться без 15 муниципальных автобусов

В Новочеркасске сеть общественного транспорта на неопределенное время может остаться без 15 автобусов, переданных в аренду перевозчику. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным гордумы, в 2024 году городские власти передали машины в двухлетнюю аренду компании, работающей на муниципальных маршрутах. Однако перевозчик, как следует из сообщения, не только не повысил качество перевозок, но и образовал задолженность перед бюджетом, которая оценивается в 22 млн руб. Администрация города взыскивает средства через судебные органы: в 2025 году удалось взыскать 2,4 млн руб.

По словам и. о. замглавы администрации Новочеркасска Марины Суздаль, срок аренды семи автобусов завершается 20 февраля, еще восьми машин — 13 марта. В сообщении отмечается, что после истечения договора нынешний арендатор вернет автобусы и снимет их с маршрутов, но новый оператор не сможет их использовать без соответствующих разрешений.

Комитет по управлению муниципальным имуществом готовит электронный аукцион для заключения новых договоров. Предварительная стоимость аренды останется практически на прежнем уровне. Депутаты предлагают рассмотреть краткосрочную аренду до завершения полномочий действующего перевозчика летом этого года.

Теперь парламентарии намерены обсудить с главой города Павлом Исаковым планы работы транспорта в переходный период. Процедура, как отмечается, может занять около 20 дней.

Константин Соловьев