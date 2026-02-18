Суд отказал водоканалу Новороссийска в пересмотре норматива потерь воды

Арбитражный суд Краснодарского края отказал МУП «Водоканал города Новороссийска» в удовлетворении требований о признании недействующим приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, которым были установлены нормативы потерь питьевой воды при транспортировке.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», предприятие настаивало на том, что утвержденный департаментом в октябре 2023 года показатель (39,56%) занижен, и требовало включить в расчет скрытые утечки и потери по невыясненным причинам, что увеличило бы норматив до 68,85%.

В ходе разбирательства суд установил, что приказ был принят департаментом 25 октября 2023 года и на следующий день размещен на официальном сайте ведомства. При этом представители водоканала участвовали в заседании правления, где принималось данное решение. Однако с заявлением об оспаривании предприятие обратилось в Краснодарский краевой суд лишь 13 февраля 2025 года, ошибочно квалифицировав документ как нормативный правовой акт. Впоследствии дело было передано в арбитраж.

Суд отклонил ходатайство водоканала о восстановлении пропущенного срока, отметив отсутствие уважительных причин, которые помешали бы предприятию обратиться с иском в установленный трехмесячный срок. Поскольку пропуск процессуального срока является самостоятельным основанием для отказа в иске, требования заявителя не подлежали удовлетворению.

Дополнительно суд указал на необоснованность доводов предприятия по существу спора. Представленные водоканалом акты технического обследования системы водоснабжения города были датированы 2024 годом, то есть периодом после принятия оспариваемого приказа, и не могли влиять на расчеты 2023 года. Кроме того, департамент доказал отсутствие у заявителя налаженной системы приборного учета: в городе не обеспечен надлежащий коммерческий учет воды в технологических зонах, управляющие компании оснащены счетчиками лишь на 56%, а на многих водозаборных узлах предприятия объем добычи определяется расчетным способом. В связи с этим учесть заявленные объемы скрытых потерь до устранения недостатков учета не представляется возможным.

Наталья Решетняк