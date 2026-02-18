В Дагестане пытаются вернуть свет в десять горных районах после урагана

Энергетики Дагестана активно ремонтируют линии электропередачи, поврежденные ураганным ветром в горных районах, сообщили в министерстве энергетики и тарифов республики.

Сильные порывы ветра достигли 30–33 м/с и обесточили потребителей в Агульском, Ахвахском, Акушинском, Дахадаевском, Кулинском, Курахском, Лакском, Хивском, Чародинском и Шамильском районах. Министерство энергетики и тарифов республики подтвердило технологические нарушения на энергообъектах, вызванные падением деревьев и обрывами проводов.

Филиал «Дагэнерго» компании «Россети Северный Кавказ» направил ремонтные бригады на обход линий для выявления и устранения поломок. Работы ведут в условиях сложного рельефа, где доступ осложняют снег и продолжающиеся порывы ветра. Ведомство отметило, что специалисты уже восстановили электроснабжение части потребителей, хотя точное число отключенных остается под вопросом — ранее подобные инциденты оставляли без света десятки тысяч человек.

Подобные шатдауны случались неоднократно: в январе 2026 года энергетики задействовали 47 бригад (135 человек, 47 единиц техники), заменили 30 опор и устранили 45 повреждений после шквала. Тогда полностью восстановили свет во всех пострадавших районах. Аналогично в июне 2025-го вернули электричество 60% потребителей (из 100 тысяч отключенных утром до 36 тысяч к вечеру) в 19 районах.

Жители горных районов сталкиваются с перебоями ежегодно из-за уязвимости сетей в сложном ландшафте. Порывы свыше 20 м/с ранее вызывали отключения с мокрым снегом. «Дагэнерго» призывает к осторожности: самостоятельные попытки ремонта опасны для жизни. По состоянию на 18 февраля работы продолжаются круглосуточно, с прогнозом возврата света в ближайшие часы.

Станислав Маслаков