На Ставрополье за год аннулировано более 300 трудовых патентов

Миграционные службы Ставропольского края с начала года отменили более 300 трудовых патентов у иностранцев за нарушение требований по уведомлению о трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После проверок иностранные сотрудники утратили право на работу в России сроком на год. Кроме того, им сократили период временного пребывания на территории страны.

ГУ МВД по Ставропольскому краю напоминает: мигранты, получившие разрешение на работу, должны в течение двух месяцев с момента его выдачи подать в соответствующий территориальный орган МВД уведомление о начале трудовой деятельности с копией трудового договора. Нарушение этого требования служит основанием для отмены патента.

Роман Лаврухин