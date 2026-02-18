Гендиректор фирмы в Киришах стала фигурантом дела о сокрытии более 13 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области в отношении генерального директора компании, занимающейся лесозаготовкой. Ее подозревают в сокрытии свыше 13 млн рублей, которые должны были пойти на взыскание налогов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, дело открыто по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По информации ведомства, руководитель организации была осведомлена об имеющейся задолженности у фирмы по налогам и страховым взносам, но направила финансовые поручения в адрес контрагентов на перечисление денег в адрес контрагентов.

Такими преступными действиями она совершила сокрытие денежных средств, которые должны были пойти на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Сумма превысила 13 млн рублей.

Татьяна Титаева