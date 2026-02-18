Жительница Ставрополья лишилась 968 тысяч рублей из-за обмана с криптобиржей

Пенсионерка из Предгорного округа перевела мошенникам 968 тыс. руб., поверив обещаниям о заработке на криптобирже. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полиции 63-летняя потерпевшая рассказала, что в сентябре 2025 года ей через мессенджер позвонил неизвестный и предложил заработать на криптобирже. Он убедил ее скачать приложение и зарегистрироваться в нем, чтобы через личный кабинет видеть прибыль. Мошенник прислал пенсионерке и номера для пополнения счета.

«Пенсионерка поверила, вложила 400 тыс. руб. и вскоре захотела вывести появившуюся прибыль, но мошенник убедил ее внести такую же сумму в качестве залога», — рассказали в полиции.

Собеседник не остановился, и когда сумма вложений достигла 968 тыс. руб., но потерпевшая поняла, что все это время общалась с мошенником, и обратилась с заявлением в полицию.

Наталья Белоштейн