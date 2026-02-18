EXLANTIX ET в мороз: как быстро прогревается гибрид

Зимой любой автомобиль проверяется непогодой: утром он должен быстро согреть салон и отогреть стекла, днем — не дать потерять обзор в мокром снегу и спокойно проехать по каше и колее, а вечером — на парковке занять место без использования лопаты.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

В случае с EXLANTIX ET у многих возникает вопрос: способен ли гибридный автомобиль справиться с этим? Ведь у него последовательная установка, где ДВС работает как генератор. Он не способен нагреть салон сам по себе и даже не крутит колеса напрямую. Его задача — вырабатывать электричество, поддерживать заряд и питать систему автомобиля, когда в этом есть необходимость. А значит, весь зимний комфорт основан на том, как быстро и грамотно электрическая часть приводит машину в нормальное рабочее состояние.

Типичная ситуация с бензиновым автомобилем: вышли из дома, на улице мороз, садитесь в холодный салон или стоите рядом с машиной и ждете, когда сначала нагреется ДВС, а затем уже салон. В EXLANTIX ET нет необходимости прогревать мотор: за тепло отвечает электричество, а ему не требуется время на «прогрев». Обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла — все это начинает работать сразу же, как только поступила команда от владельца. Печка в авто с ДВС тоже зависит от прогрева двигателя и антифриза. Но в EXLANTIX нагрев воздуха происходит за счет электричества, поэтому теплый воздух поступает практически моментально, нужно лишь дать немного времени, чтобы он распространился по всему салону. Плюс доступна возможность быстро настроить комфорт по каждой из 3 зон: например, можно отдать предпочтение водительскому месту и заднему дивану, чтобы водителю было комфортно управлять автомобилем, а детям на заднем сиденье — доехать до школы.

Отдельный вопрос — как себя чувствует тяговая батарея зимой. В EXLANTIX ET для этого предусмотрена морозостойкая батарея и тепловой насос с двойным контуром. Смысл простой: система терморегулирования следит за температурой ключевых узлов и помогает быстрее вывести силовую установку в рабочий режим даже при минусовых температурах, а заодно эффективнее расходует энергию на отопление салона. При этом даже в мороз 30 °C батарея теряет емкость не более чем на 20%. Таким образом, даже при сильных морозах суммарный пробег EXLANTIX ET составляет около 800 км.

Холодная непогода периодически преподносит неприятные сюрпризы. Зачастую это мокрый снег, который тут же превращается в лед на щетках и грязь на стекле. Поэтому набор зимних опций должен решать проблему с обзором. У EXLANTIX ET предусмотрены обогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, а также обогрев заднего стекла. И конечно, обогрев боковых зеркал. Когда это все работает как единая система, поездка становится не только комфортной, но и безопасной: вы видите дорогу, а не угадываете направление.

Зимой приходится ездить не по идеальному асфальту, а по смеси снега, воды и реагентов. И в таком случае важна не максимальная скорость, а запас по клиренсу и устойчивость. Благодаря пневмоподвеске у EXLANTIX ET изменяемый дорожный просвет с диапазоном регулировок от 147 до 227 мм, а также режимы движения, среди которых есть специальные зимние (Дождь и Снег) и внедорожные (4x4).

Прогреть автомобиль — это только половина дела. Важно, чтобы автомобиль не остывал сразу после того, как владелец вышел из него. EXLANTIX ET помогают в этом двойные стеклопакеты и качественная отделка с теплоизоляционными материалами. А еще — такие опции, которые приятны в любое время года: массаж сидений (как первого, так и второго ряда), оттоманка с электрической регулировкой для переднего пассажира, системы ароматизации и ионизации воздуха в салоне, настраиваемая атмосферная подсветка и многое другое. В долгой дороге это позволяет расслабиться и сконцентрироваться на дороге, а не на отвлекающих внимание мелочах.

Вопреки заблуждениям, EXLANTIX ET хорошо подходит для зимы именно потому, что это современный последовательный гибрид: ДВС здесь включается как генератор, а комфорт и «теплый характер» обеспечивает электрическая часть. Быстрый прогрев по зонам, обогревы ключевых элементов, чистый обзор в непогоду, уверенное поведение на зимних дорогах и большой запас по клиренсу — все это складывается в простую истину: зимой вы меньше думаете о машине, больше — о комфорте семьи.

Краснодар, ул. Горячеключевская, 4

+7 (861) 207-12-08

sale-adv-exeed.ru

ООО "Авто для Вас"