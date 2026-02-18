В Волгограде суд обязал чиновников отремонтировать детские площадки на двух улицах

Красноармейский районный суд Волгограда обязал районный Центр благоустройства и озеленения привести в порядок детские площадки на улицах Фадеева и Мачтозаводской. Исполнение контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Ранее районная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и выявила нарушения содержания игровых площадок. Речь идет о домах N 3, 5, 7, 9, 11, 13 на улице Фадеева и домах N 130, 134 на Мачтозаводской.

Проверка показала, что элементы детских площадок значительно повреждены и содержатся в ненадлежащем техническом состоянии.

Марина Окорокова