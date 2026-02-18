«Росатом» прекращает сотрудничество с Сергеем Шишкаревым в ГК «Дело»

17 февраля стратегический совет госкорпорации «Росатом» принял решение прекратить сотрудничество с Сергеем Шишкаревым в рамках ГК «Дело». Как сообщает РБК со ссылкой на представителя «Росатома», акционеры запустят процедуру «русской рулетки» для смены состава владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источник из госкорпорации пояснил РБК, что прекращение партнерства связано с расхождением во взглядах на развитие бизнеса с совладельцем группы «Дело» Сергеем Шишкаревым. Уроженец Новороссийска владеет 50% акций компании, «Росатому» принадлежат 49%.

«Действующим соглашением о партнерстве предусмотрен механизм его прекращения путем справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Во вторник стратегический совет госкорпорации принял решение о начале запуска этой процедуры»,— заявил собеседник агентства.

Процедура «русской рулетки» представляет собой возможность одной из сторон предложить цену продажи своей доли или выкупа доли партнера.

Кристина Мельникова