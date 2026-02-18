В Оренбуржье прокуратура добивается отмены разрешения на ввод завода в эксплуатацию

В Оренбургский областной суд поступила апелляционная жалоба ООО «ЛБ Минералс-Светлое» в рамках рассмотрения административного дела о признании незаконным разрешения администрации Светлинского района на ввод в эксплуатацию завода по переработке каолинового сырья. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Судом первой инстанции было установлено, что застройщик в нарушение требований ГрК РФ при начале строительства особо опасного объекта не уведомил как уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, так и исполнительный орган субъекта РФ. В связи с этим в ходе строительства уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора органами не проводилась проверка соответствия выполняемых работ, а также применяемых строительных материалов и изделий. В связи с этим прокурор полагал, что разрешение на ввод в эксплуатацию завода выдано администрацией Светлинского района в нарушение требований ст. 55 ГрК РФ.

Суд первой инстанции вынес решение об удовлетворении требований административного иска, признал незаконным и отменил разрешение администрации Светлинского района Оренбургской области на ввод предприятия в эксплуатацию.

Определением Оренбургского областного суда апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 19 февраля 2026 года.

Андрей Сазонов