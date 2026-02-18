Приставы припомнили долги

ФССП Алтайского края добилось взыскания на имущество ООО «Фирма "ОВЭ КТС"», занимающегося междугородними и международными пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом, из-за задолженности перед ФНС в размере 533 тыс. руб. Речь идет о земельном участке для добычи песчано-гравийной смеси площадью 329 тыс. кв. м в Кемеровской области. В мае прошлого года суд постановил изъять имущество, а в январе 2026 года управление Росимущества Кузбасса выставило участок на торги за 283 млн руб. Эксперты полагают, что лот будет продан с существенным дисконтом.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новый собственник участка, ранее принадлежавшего «Фирме "ОВЭ КТС"», сможет не только добывать песчано-гравийную смесь, но и размещать производства

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской области продает земельный участок для добычи песчано-гравийной смеси площадью 329 тыс. кв. м, расположенный в Новокузнецком районе Кемеровской области. Начальная цена аукциона составляет 283 млн руб., указано на портале ГИС «Торги». Использовать площадку, согласно приложенной документации, разрешено также для строительства ремонтной базы, станции дробильной фабрики и размещения промышленных объектов.

Как следует из решения арбитражного суда Кемеровской области, в 2025 году земельный участок взыскан с ООО «Фирма "ОВЭ КТС"» по требованию ФНС за долги в размере 533 тыс. руб. В суд обратилось управление федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай на основании исполнительного производства.

ООО «Фирма "ОВЭ КТС"» зарегистрировано в Горно-Алтайске в 1997 году. Компания работает в сфере междугородных и международных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. С июля 2025 года фирмой руководит Михаил Сафонов. Владеет предприятием Борис Антонов, который также является учредителем кемеровских ООО «Энергопроминвест» и ООО «Водоканал». По данным Rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 50 тыс. руб., снизившись на 91% по сравнению с 2023-м (571 тыс. руб.). Компания завершила год с убытком 590 тыс. руб.

«В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем получена информация об отсутствии у должника на расчетных счетах денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, при этом ответчик не заявил о наличии у него иного имущества или денежных средств, за счет которых возможно было бы удовлетворить требования взыскателей в рамках исполнительного производства»,— говорится в определении суда. Ответчик в то же время не попытался отозвать иск или оспорить требования заявителя.

По словам главы «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, в этой ситуации наилучшим выходом было бы оплатить задолженность до взыскания.

«Торги арестованного имущества — это всегда дисконт. Если компания закрывает долг, то торги можно приостановить и не допустить реализации»,— считает юрист.

Кемеровский адвокат Дмитрий Малинин, консультирующий предпринимателей по вопросам землепользования и сделкам с участками, выразил сомнение, что выставленный на продажу участок кого-то заинтересует по такой цене. «Строительный сектор снижает объемы как в жилищном, так и в дорожном строительстве и, соответственно, падает спрос на строительное сырье. Подобные объекты под добычу ПГС пользовались большим спросом, как показала практика, при больших стройках, например, при строительстве ЦКАД в Московской области»,— отметил он.

Лолита Белова; Игорь Лавренков, Кемерово