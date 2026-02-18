Жители Дона получили более 1,5 млн средств реабилитации в 2025 году
В Ростовской области в 2025 году жители получили более 1,5 млн технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Социального фонда России.
Право на получение технических средств реабилитации за счет федерального бюджета имеют граждане с инвалидностью, в индивидуальной программе которых указаны соответствующие средства. В прошлом году более 70 граждан приобрели такие средства с помощью электронных сертификатов. Оформить сертификат можно через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.