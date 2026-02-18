В Краснодаре подростка осудят по делу о призывах к терроризму

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По версии следствия, в июне 2025 года девушка разместила через принадлежащий ей аккаунт в одном из мессенджеров в чате администрируемого ею канала материалы, содержащие призывы к насильственным действиям и причинению вреда. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Следствие сочло собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве напомнили, что преступления террористической направленности влекут за собой строгую уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, и призвали граждан проявлять бдительность, указывая на активность вербовщиков в социальных сетях и мессенджерах.

Вячеслав Рыжков