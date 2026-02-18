В Челябинской области ожидаются морозы до -29°C

В четверг и пятницу на этой неделе на территории Челябинской области прогнозируется снег, гололед и понижение температуры до -29°C. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью 19 февраля ожидаются морозы от -19°C до -24°C, в низинах до -29°C. Днем температура поднимется до -7°C, -12°C, на крайнем западе до -4°C. Ветер неустойчивый 1-6 м в секунду. Ночью 20 февраля вновь прогнозируется низкая температура воздуха — от -21°C до -26°C, на крайнем западе до -16°C, в низинах до -29°C. Днем она поднимется до -9°C, -14°C, на крайнем западе до -4°C. Ночью ветер неустойчивый и слабый, днем восточный, северо-восточный 4-9 м в секунду, местами порывы до 17 м.

Виталина Ярховска