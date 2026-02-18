Жительница Новороссийска может получить пожизненный срок за госизмену

64-летняя жительница Новороссийска передавала информацию об объектах ВС РФ представителям из Украины за вознаграждение. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в отношении женщины утвердили обвинительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, горожанка собирала и передавала сведения об объектах инфраструктуры Вооруженных сил России в Новороссийске, Сочи и Симферополе с февраля 2024 года. Она отправляла информацию представителю одной из украинских организаций, подконтрольных СБУ, за что впоследствии получала деньги.

Предварительное расследование в рамках дела о госизмене проводили сотрудники следственного отдела УФСБ Краснодарского края. Сейчас уголовное дело уже направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, женщине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Кристина Мельникова