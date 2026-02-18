Пострадавший в ДТП в Миллеровском районе находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с автобусом Москва — Стаханов на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на данные министра здравоохранения республики Наталии Пащенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Мы на связи с ростовским Минздравом. По информации, которую предоставили нам коллеги, один из пострадавших в ДТП сейчас находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Еще четверо пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии средней тяжести»,— отметила госпожа Пащенко.

Как сообщал «Ъ-Ростов», авария произошла утром 18 февраля. Водитель автобуса столкнулся с бензовозом. На момент ДТП в салоне находились 17 пассажиров.

Наталья Белоштейн