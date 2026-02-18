Azimut перенесла запуск отеля в Пятигорске на 2028 год

Сеть Azimut Hotels скорректировала сроки ввода в эксплуатацию первого отеля в Пятигорске: объект откроется не в феврале 2026 года, как заявляли инвесторы на этапе запуска проекта, а в 2028 году, пишет «Интерфакс».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о четырехзвездочном бизнес-отеле на 254 номера, который девелопер «Эталон Отель» строит в центре курортного города. Компания уже получила разрешение на строительство, на площадке идет разработка котлована, подрядчик готовится к устройству фундамента. В пресс-службе сети уточняют, что новый номерной фонд позволит Пятигорску принимать до 10% больше туристов в год, чем сейчас, за счет роста загрузки в высокий сезон и расширения делового туризма.

Проект реализуют в рамках развития инвестпрограммы, которую Ставропольский край презентовал в 2023 году: тогда власти сообщали о планах построить курортный отель Azimut категории 4* на 208 номеров с объемом вложений около 1,4 млрд руб., а запуск в эксплуатацию называли на февраль 2026 года. Земельный участок инвестору предоставили без конкурса как меру поддержки проекта, в состав комплекса включили рестораны, спа-зону, фитнес с бассейном, автопарковку и конференц-залы. Позднее параметры проекта скорректировали: вместо 208 номеров заявлен отель на 254 номера, что увеличивает потенциальную годовую пропускную способность объекта и нагрузку на инженерную инфраструктуру центра города. Рынок оценивает изменения сроков как типичные для крупных стройплощадок в курортных агломерациях, где за последние годы выросла стоимость стройматериалов и финансирования, а также ужесточились требования по проектированию и согласованиям.

В Azimut Hotels увязывают развитие сети на Северном Кавказе с ростом внутреннего турпотока: Пятигорск называют одной из ключевых точек Кавминвод и административным центром СКФО с «высоким потенциалом дальнейшего развития». Сеть создана в 2006 году и включает более 70 отелей и санаториев в 50 городах с совокупным номерным фондом свыше 12,7 тыс. номеров; только за последние два года оператор открыл объекты размещения в 20 городах и наращивал номерной фонд двузначными темпами. В 2024 году выручка Azimut Hotels выросла на 22% до 28 млрд руб., а номерной фонд увеличился примерно на 10%, что подтверждает ставку компании на региональные рынки и средневысокий ценовой сегмент. На этом фоне Пятигорск для сети становится новым узловым объектом на Кавминводах: отель рассчитан на совмещение курортного и делового потока, в нем предусмотрены модульные конференц-залы и переговорные комнаты, что позволяет претендовать на часть рынка деловых мероприятий региона.

Первоначальный сдвиг срока с 2026 на более поздние даты на рынке объясняют одновременно усложнением строительной логистики и попыткой синхронизировать ввод отеля с развитием транспортной и курортной инфраструктуры Кавминвод. Параллельно власти региона заявляли о планах привлечь до 18 млрд руб. инвестиций в новые гостиничные мощности Пятигорска, включая модернизацию существующих здравниц и строительство новых корпусов, в том числе у «Пятигорского Нарзана».

Станислав Маслаков