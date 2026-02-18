В Саратовской области вновь открывают станции юных техников

В Саратовской области действует региональный проект «Первая профессия для школьников». Его результаты обсуждали в облдуме на заседании комитета по образованию и культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева

Как рассказала замминистра образования Людмила Григорьева, в ближайшие пять лет области потребуется около миллиона новых специалистов — в электронике, робототехнике, машиностроении. Уже сейчас больше 63% мест в местных колледжах и техникумах готовят студентов именно для работы в реальном секторе.

С 2023 года более двух тысяч учеников 8–11 классов получили свои первые свидетельства о профессии. Ребята осваивали работу вожатого, санитара, слесаря, токаря или контролера.

В 2026 годау при колледжах начнут открывать станции юных техников. Первыми в пилотном проекте в 2026/2027 учебном году станут четыре учреждения, среди которых Энгельсский промышленно-экономический колледж. Там школьники смогут освоить специальность слесаря-механосборщика или слесаря-электрика, а также углубиться в инженерное дело и 3D-технологии.

Татьяна Смирнова