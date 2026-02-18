Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Самара — Санкт-Петербург столкнулся с автомобилем в Мордовии

В Республике Мордовия сегодня утром, 18 февраля, автомобиль Lada Kalina столкнулся с пассажирским поездом № 64, следовавшим по маршруту Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. 

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Столкновение произошло на железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел — Атьма. Сообщается, что никто не пострадал. 

Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.