Поезд Самара — Санкт-Петербург столкнулся с автомобилем в Мордовии
В Республике Мордовия сегодня утром, 18 февраля, автомобиль Lada Kalina столкнулся с пассажирским поездом № 64, следовавшим по маршруту Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ
Столкновение произошло на железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел — Атьма. Сообщается, что никто не пострадал.
Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.