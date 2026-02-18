В Республике Мордовия сегодня утром, 18 февраля, автомобиль Lada Kalina столкнулся с пассажирским поездом № 64, следовавшим по маршруту Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Столкновение произошло на железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел — Атьма. Сообщается, что никто не пострадал.

Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.